Парсер параметров с сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок166 просмотров
  • Есть массив ссылок
  • Нужно пройти по каждой ссылке и сохранить 2 цифровых параметра с каждой
  • Нужно, чтобы я мог запускать у себя на маке парсер
  • Данные нужны в csv или тексте, чтобы выгрузить в таблицы гугл докс
8 лет назад
spbkmike
Михаил 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

maximjim
Максим 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
2 дня
Супермозг)
Приятное сотрудничество. Моментальная оплата! рекомендую.

Заявки фрилансеров

maximjim
Максим 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад