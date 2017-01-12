Апдейт БД на dle 10.3 до версии 11.2

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки166 просмотров

необходимо проапдейтить БД на dle 10.3 до версии 11.2. в процессе апдейта выдает ошибки о невыполненных запросах. я предоставлю бекап бд из dle 10.3 (17Мб) - в результате нужна эта же база проапдейченая до 11.2, готовая чтобы ее импортировать на скрипте версии 11.2

DLE
8 лет назад
jagarde
Сергей 
43 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

sergey89d
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$1
1 день
выполнено очень быстро и с последующей поддержкой. спасибо
Оплата вперёд. Рекомендую

Заявки фрилансеров

sergey89d
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Правки в плагине Wordpress

    Бесплатный плагин событий Wordpress - All-in-One Event Calendar (https://wordpress.org/plugins/all-in-one-event-calendar/) Для вывода событий в нем используется шаблонизитор twig (папка all-in-one-event-calendar\public\themes-ai1ec\vortex\twig\agenda.twig) Вот пример вывода списка http://www.successtrading.ru/glavnaya-novaya-stranitsa/ Нужно создать ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка сайта на Simpla CMS

    1)     Если в фильтрах подкатегорий выводятся вариантытоваров, их необходимо скрыть, чтоб они не учувствовали в фильтрации. Пример - http://farber.com.ua/catalog/akrilovye-emali. 2)     Страницы брендов, типа http://farber.com.ua/brands/chamaleonнужно отобразить в виде шаблона вывода категории http://farber.com.ua/catalog/kraska-avtomobilnaya.Т.е. нужно вывести название бренда, подкатегории ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Прикрутить функционал слайдера Huge-IT на странице создания записи

    $20

    Здравствуйте. Есть слайдер бесплатный https://wordpress.org/plugins/slider-image/ 1. Мне нужен отдельный тип записи на сайте - "Картинки" 2. В этих типах записей когда создаю запись должен быть такой функциионал от этого плагина (см. скрин) - ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Помощь по Ajax в Drupal Views

    Всем привет. Нужно подправить один нюанс в работе Ajax в Drupal Views.  Ajax, при обновлении контента вьюс, удаляет один нужный элемент, который я добавляю в шаблон через Jquery.  Необходимо это исправить.

    AJAXDrupaljQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Opencart добавление атрибутов к товарам

    Есть каталог товаров http://www.navionika.com/component/option,com_productscatalog/Itemid,129/task,show.categories/ Есть атрибуты http://prntscr.com/ds4foi их надо сделать на нашем сайте, важен каждый параметр НА нашем сайта такого плана сейчас http://prntscr.com/ds4ghe Надо сделать нам такие атрибуты сравнений на сайта aparat.ua  ранее ...

    Opencart
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно скорректировать скрипт по обновлению остатков

    Нужно скорректировать скрипт по обновлению остатков. Сейчас по одному поставщику остатки не обновляются. И дописать скрипт, чтобы остатки по ненайденным товарам обнулялись. Прошу откликаться только тех, кто работает качественно и, даже если после оплаты скрипт ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Автоматическая система оплаты для DLE 10.2

    На нашем сайте размещают научные статьи. При желании человек может заказать сертификат о публикации своей статьи, который им же оплачивается. Что нужно? Автоматическая система оплаты - прикрепляешь word документ, отправляешь его (приходит на ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад