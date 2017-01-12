Бесплатный плагин событий Wordpress - All-in-One Event Calendar (https://wordpress.org/plugins/all-in-one-event-calendar/) Для вывода событий в нем используется шаблонизитор twig (папка all-in-one-event-calendar\public\themes-ai1ec\vortex\twig\agenda.twig) Вот пример вывода списка http://www.successtrading.ru/glavnaya-novaya-stranitsa/ Нужно создать ...
Апдейт БД на dle 10.3 до версии 11.2
необходимо проапдейтить БД на dle 10.3 до версии 11.2. в процессе апдейта выдает ошибки о невыполненных запросах. я предоставлю бекап бд из dle 10.3 (17Мб) - в результате нужна эта же база проапдейченая до 11.2, готовая чтобы ее импортировать на скрипте версии 11.2
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