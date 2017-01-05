Написание веб приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется опытный программист, владеющий python django и имеющий опыт написания веб приложений.

DjangoPython
8 лет назад
guest_1483648624418
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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