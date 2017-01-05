Автоматическая система оплаты для DLE 10.2

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Закрыт1 заявка125 просмотров

На нашем сайте размещают научные статьи. При желании человек может заказать сертификат о публикации своей статьи, который им же оплачивается.

Что нужно?

Автоматическая система оплаты - прикрепляешь word документ, отправляешь его (приходит на почту) - делаешь оплату. 

Подобная система с конкурсами - человек присылает статью на конкурс - и оплачивает её. 

Цены на сертификат и на конкурс разные. Сколько стоит реализовать?

Системы оплаты - Visa\Mastercard\Webmoney\Qiwi\Яндекс

DLE
8 лет назад
Skovhow
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров