Добрый день! Разработка сайта поТЗ, ссылка ниже https://docs.google.com/document/d/1BQCTkY_e5Du7o6LBH56D8v3Z_Qj9Audu4CsV6kCvbBg/edit# Оплата по факту либо БС. В рамках работы могут быть доработки на 5-10%
Автоматическая система оплаты для DLE 10.2
На нашем сайте размещают научные статьи. При желании человек может заказать сертификат о публикации своей статьи, который им же оплачивается.
Что нужно?
Автоматическая система оплаты - прикрепляешь word документ, отправляешь его (приходит на почту) - делаешь оплату.
Подобная система с конкурсами - человек присылает статью на конкурс - и оплачивает её.
Цены на сертификат и на конкурс разные. Сколько стоит реализовать?
Системы оплаты - Visa\Mastercard\Webmoney\Qiwi\Яндекс
Заявки фрилансеров
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