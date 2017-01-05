Запустить js парсер на удалённой странице в iframe

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки135 просмотров

Привет. В iframe надо запустить js парсер (спарсить 1 значение) и вывести на страницу. На входе удалённая страница, на выходе нужное мне значение.  Оплата WMR

JavaScript
8 лет назад
Arch1S
Сергей 
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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