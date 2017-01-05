Требуется донастроить Kannel, работающий с gsm шлюзами и сим картами в связке с smpp и решить такие проблемы, как: 1) статусы доставки DLR приходят с большой задержкой и не сохраняются в полном объеме2) часть отправленных с клиента смс автоматически считаются недоставленными3) статистика не распознает двойные смс (более 70 симв) и считает как за 1 смс4) не правильно распределяется очередь между портами(модемами)5) Порты постоянно получают новый индификатор, за счет чего постоянно меняют имя в следствии чего непонятно какая сим карта вставлена в какой порт.6) При активации порта должна срабатывать ussd команда Отправка смс происходит с gsm модема на 64 портачип GS65