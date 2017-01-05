1. Видео при открытии в полный режим - давало сбой, я отключил эту функцию, если возможно, сделать, что бы видео открывалось в полный формат.

2. Когда заходишь в фото - ЗАКАЗАТЬ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ БЕСПЛАТНО, сделать что бы ссылалась на -контакты-

3. OUR TEAM - поменять 2 последнии соц сети на ВК и ОК, настроить соц сети

4. настроить форму обратной связи на [email protected] и указать где менять email

5. В низу убрать 3 последнии соц. сети и добавить ВК и ОК, настроить соц. сети.

Работы по сайту..... ремонт-квартир-реутов.под-ключ-цена.рф