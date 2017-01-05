Скрипт генерации на PHP

Есть файл с ключевыми словами key.txt

В нем 100к кеев, размер файла около 3-4мб

Нужен скрипт, который будет на ходу генерировать ссылки вида

keywords mississauga

6pm keyword code dealsea

samsung note deals canada

jets pizza keywords codes

best bmw z4 lease deals

http://www.site.com/?newsid=keyword-peleon

online keywords sweet tomatoes

http://www.site.com/?p=scandinave,blue,mountain,deals

mj bale keyword

biblesbythecase keywords

keyword vfiles

lucky vitamin keyword dec 2016

dp dough keywords

http://www.site.com/?tip=sss_keywords

-Переменные выбираются рэндомно из указанного массива.

-Замена пробелов в кее в ссылке происходит рэндомно на символы, указанные в массиве. (видно в примере)

-Генерировать при одном запросе нужно от 100 до 200 ссылок. (можно указать от и до в скрипте)

-Первый и второй запрос должны выдавать одни и те же ссылки.

Следовательно третий и четвертый запрос будут выдавать тоже одинаковые ссылки. И так далее.

-Должен быть выбор, сколько раз выводить одинаковые ссылки.

-Должен быть выбор вывода ссылок- в одну строку или столбиком.

Будет около 300-500 запросов в минуту к скрипту.

Важна скорость обработки. Скрипт должен быть на PHP!

Просьба не беспокоить новичков и тех, для кого php не основной язык программирования.