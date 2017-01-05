Добрый день. Требуется сделать (модернизировать) форум Функциональный, без излишеств, с хорошим дизайном. Пожалуйста, указывайте ваши сроки, цену, примеры работ.
Скрипт генерации на PHP
Есть файл с ключевыми словами key.txt
В нем 100к кеев, размер файла около 3-4мб
Нужен скрипт, который будет на ходу генерировать ссылки вида
http://www.site.com/?newsid=keyword-peleon
online keywords sweet tomatoes
http://www.site.com/?p=scandinave,blue,mountain,deals
lucky vitamin keyword dec 2016
http://www.site.com/?tip=sss_keywords
-Переменные выбираются рэндомно из указанного массива.
-Замена пробелов в кее в ссылке происходит рэндомно на символы, указанные в массиве. (видно в примере)
-Генерировать при одном запросе нужно от 100 до 200 ссылок. (можно указать от и до в скрипте)
-Первый и второй запрос должны выдавать одни и те же ссылки.
Следовательно третий и четвертый запрос будут выдавать тоже одинаковые ссылки. И так далее.
-Должен быть выбор, сколько раз выводить одинаковые ссылки.
-Должен быть выбор вывода ссылок- в одну строку или столбиком.
Будет около 300-500 запросов в минуту к скрипту.
Важна скорость обработки. Скрипт должен быть на PHP!
Просьба не беспокоить новичков и тех, для кого php не основной язык программирования.
Выбранный исполнитель
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