Сделать счётчик в админке сайта

Здравствуйте.

Есть сайт на Opencart 1.5.5.1.2. В админке вообще никаких изменений не делали, кроме вот этого модуля \/ \/ \/

Установил вот этот модуль: https://opencartforum.com/files/file/2375-filterorderpm-поиск-заказов-по-телефону-и-email-покупателя/

Всё работает, но нужна доработка.

В админке есть кнопки как в описании модуля на картинках: https://opencartforum.com/files/file/2375-filterorderpm-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%B8-email-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/# . Нужно сделать на этой странице сразу после кнопок надпись "Совпадений найдено:" и сразу после этого модуля выводить количество строчек (заказов), которые находятся при нажатии предшествующей кнопки.

Хочу, чтобы мне не нужно было нажимать эту кнопку каждый раз, чтобы, к пример, найден один заказ в поиске, то выводим 0, если есть совпадение (найдено 2 заказа и более), то 1 и более, то есть всегда будет найден данный заказ в поиске, но нам он не нужен, нам нужны только совпадения.

Если количество совпадений 0, то надпись зелёная, 1 и больше - красная и жирное выделение.

У модуля есть небольшой недостаток. Допустим, мы нажали кнопку "найти совпадения с номер +7 (912) 345-67-89", в поиске у нас отобразилась комбинация 79123456789 (все лишние символы модуль удаляет), и никаких других заказов не найдено, а клиент до этого в заказе указал номер 8 (912) 345-67-89. Поэтому нужна доработка: если первая цифра номера в заказе 7 или 8, то при отправке на поиск мы удаляем первую цифру, если первая 9 ( и другие), то ничего не удаляем из комбинации.

Надеюсь, что меня поняли, если нет - пишите в ЛС, расскажу.