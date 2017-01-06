Создается проект для ценителей текстовых ролевых игр. Необходим программист, который сможет сделать именно такой портал. Основная суть - анонимность и возможность вести литературные игры с несколькими людьми. Смета: $34.
Сделать счётчик в админке сайта
Здравствуйте.
Есть сайт на Opencart 1.5.5.1.2. В админке вообще никаких изменений не делали, кроме вот этого модуля \/ \/ \/
Установил вот этот модуль: https://opencartforum.com/files/file/2375-filterorderpm-поиск-заказов-по-телефону-и-email-покупателя/
Всё работает, но нужна доработка.
В админке есть кнопки как в описании модуля на картинках: https://opencartforum.com/files/file/2375-filterorderpm-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%B8-email-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/# . Нужно сделать на этой странице сразу после кнопок надпись "Совпадений найдено:" и сразу после этого модуля выводить количество строчек (заказов), которые находятся при нажатии предшествующей кнопки.
Хочу, чтобы мне не нужно было нажимать эту кнопку каждый раз, чтобы, к пример, найден один заказ в поиске, то выводим 0, если есть совпадение (найдено 2 заказа и более), то 1 и более, то есть всегда будет найден данный заказ в поиске, но нам он не нужен, нам нужны только совпадения.
Если количество совпадений 0, то надпись зелёная, 1 и больше - красная и жирное выделение.
У модуля есть небольшой недостаток. Допустим, мы нажали кнопку "найти совпадения с номер +7 (912) 345-67-89", в поиске у нас отобразилась комбинация 79123456789 (все лишние символы модуль удаляет), и никаких других заказов не найдено, а клиент до этого в заказе указал номер 8 (912) 345-67-89. Поэтому нужна доработка: если первая цифра номера в заказе 7 или 8, то при отправке на поиск мы удаляем первую цифру, если первая 9 ( и другие), то ничего не удаляем из комбинации.
Надеюсь, что меня поняли, если нет - пишите в ЛС, расскажу.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $34Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
http://www.mkad86.ru/acat/trucks/kraz/kraz-6510 Вот с каталога надо все скопировать в ворд. Может у кого то быстрее получится, или парсингом каким нибудь. Чтобы с картинками обязательно. Делается для того чтобы в отдаленных частях севера где нет ...Завершен8 лет назад
Для магазина http://laresandpenates.com.ua/ нужно настроить фильтр в каталоге товаров. Страницы фильтра для которых выбран только один параметр фильтра необходимо привести к формату ЧПУ. При этом ссылка на параметр фильтра должна быть реализована с использованием тега a, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
сайт novtim.com.ua, движок wordpress перестала работать форма в разделе: http://novtim.com.ua/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ письмо не отправляет, выдает ошибкуЗавершен8 лет назад
Необходимо из заданой страницы аккаунта размещать фото на статической php странице. Фото - это ссылка на фото в инстаграм. Размер средний, с кропом (m). Фото вытягиваются из аккаунта автоматически, не через шорткоды, все ...Завершен8 лет назад
Требуется создать адаптивную landing page с заполняемой формой. Образец здесь: http://qualitywindows.ca/ Форма будет немного другая.Веб-программирование19 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день уважаемые программисты! Нужно доделать проект на ЮИ фрейворке. Да и вообще очень нужен сильный программист для других проектов. У проекта уже готова админка но не доделана верстка ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется человек с опытом написания Технического задания для мобильного приложения/веб-сайта. Просьба указать цену за среднее ТЗ в вакууме, а также выслать в ЛИЧНЫЕ сообщения примеры сделанных вами ТЗ. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
надо переделать инсталлятор dle идея такая сеть сателлитов на одном движке DLE надо функцию сделать из инсталлятора чтоб создавала бд с заданным префиксом и файл конфигаЗавершен8 лет назад
- $10
Добрый день! Есть сайт с подключенным сертификатом SSL CA. Пишу для него сторонний сервер на Node.js (выполняет роль сервера для лайв эвентов). Собственно под http / ws сервер готов, но ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад