"RoleGameWorld" : создание ролевого сайта.

$34
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок553 просмотра

Создается проект для ценителей текстовых ролевых игр. Необходим программист, который сможет сделать именно такой портал. Основная суть - анонимность и возможность вести литературные игры с несколькими людьми. 

Смета: $34. 

8 лет назад
nathaniell
Шмидт 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров