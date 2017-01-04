Добрый день! Есть сайт с подключенным сертификатом SSL CA. Пишу для него сторонний сервер на Node.js (выполняет роль сервера для лайв эвентов). Собственно под http / ws сервер готов, но ...
"RoleGameWorld" : создание ролевого сайта.
Создается проект для ценителей текстовых ролевых игр. Необходим программист, который сможет сделать именно такой портал. Основная суть - анонимность и возможность вести литературные игры с несколькими людьми.
Смета: $34.
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