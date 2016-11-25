Есть сайт-лендинг. Необходимо его скопировать, перенести на наш хостинг.
Веб телефонный справочник организации
Необходимо создание веб -сайта (связанной с базой mysql) телефонного справочника организации.
вид таблицы:
Фамилия:Имя:Отчество:Должность:Организация:телефон:сотовый:е-майл
Иванов:Иван:Иванович:Инженер:555555555555:88888888888:[email protected]
возможности:
регистрация пользователей
добавление новых данных только зарегестрироваными
удаление только глобал админом
импорт-экспорт файлов csv
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. Нужен человек или команда, который/которые знают не по наслышке, что такое CMS DLE. Front-end готов полностью, нужно под него написать Back-end. Что конкретно требуется: 1) Мелкие изменения в профиле ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Прошу отвечать, только если у вас есть выполнения аналогичных задач с использованием нужных библиотек к php (прошу указать, каких именно). Необходим скрипт, который из полученного docx файла-шаблона возвращает docx-файл, преобразованный по следующему алгоритму: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Сайт store.psyome.com ТЗ во вложении. Рассматриваю только заявки с явно указанными ценой и сроками.Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Система взаимодействия сотрудниковЗавершен8 лет назад
Ищу специалиста PHP для доработки досок объявлений. Сайтов 4-5. Если качество работы устроит и работа будет сделана в оговоренные сроки - сразу приступаем к следующему сайту. isra-go.com Что требуется: ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Удалить вредоносный код на сайтах. На 13 сайтах хостер обнаружил вредоносный код, рассылающий спам. Нужно обнаружить и удалить.Завершен8 лет назад
Пробовал различные плагины для отправки писем чере SMTP и OAuth. Все время выдает ошибку. Connection: opening to smtp.gmail.com:587, timeout=300, options=array () Connection: Failed to connect to server. Error number 2. "Error notice: ...Завершен8 лет назад
Нужен программист, который сделает простую страницу с обратной связью и минимальным функционалом. Внешне вот так: https://gyazo.com/cecde1425e6d74461824346f58b7bf77 - подскажу где верстку формы отправки скопировать один в один. Вместо поля имя - название сайта. ...Завершен8 лет назад
Шаблон установили, контент немного добавили, нужно закончить: поменять модули на 1й странице, и доделать, сделать 2ую из 3 модулей из шаблона, и третью.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад