Веб телефонный справочник организации

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  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок860 просмотров

Необходимо создание веб -сайта (связанной с базой mysql) телефонного справочника организации.

вид таблицы:

Фамилия:Имя:Отчество:Должность:Организация:телефон:сотовый:е-майл

Иванов:Иван:Иванович:Инженер:555555555555:88888888888:[email protected]

возможности:

регистрация пользователей

добавление новых данных только зарегестрироваными

удаление только глобал админом

импорт-экспорт файлов csv

MySQL
8 лет назад
guest_14835395594995
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров