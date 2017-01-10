Настроить отправку сообщений на Wordpress через SMTP (Google Apps)

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Завершен4 заявки214 просмотров

Пробовал различные плагины для отправки писем чере SMTP и OAuth. Все время выдает ошибку. 

Connection: opening to smtp.gmail.com:587, timeout=300, options=array ()

Connection: Failed to connect to server. Error number 2. "Error notice: stream_socket_client(): unable to connect to smtp.gmail.com:587 (Connection refused)

SMTP ERROR: Failed to connect to server: Connection refused (111)

SMTP connect() failed. https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/wiki/Troubleshooting

SMTPWordPress
8 лет назад
maxeam
Максим 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
8 лет назад
$25
1 день
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tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
8 лет назад