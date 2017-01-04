Исправить ошибки на Wordpress

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Закрыт3 заявки116 просмотров

надо исправить ошибки :

1. http://prntscr.com/dray1r

после обновления на 4.7 версию // не редактируются настройки темы/ решение типа отключить cache - не помогает

WordPress
8 лет назад
MagicBook
Владимир 
53 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров