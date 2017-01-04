Сделать сайт идентичный по функционалу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок166 просмотров

сайт и шаблон который у нас есть с фильтрацией. Сайт будет идентичным, немного изменен по цвету.дизайн будет с исходниками, он будет к 9 уже доработан.

http://realty.tiangroup.su/catalog/luxury-housing/141/

http://stndv.ru/ по структуре и функционалу идентичный

8 лет назад
cleansky89
Турал 
32 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

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