нужно написать универсальный модуль dle универсальный означает што можно добавлят любой сайт по html толка нужно настроит шаблон по html кодам .1. прокси 2. админка простенкий 3.шаблонный настройка как ...
Сделать сайт идентичный по функционалу
сайт и шаблон который у нас есть с фильтрацией. Сайт будет идентичным, немного изменен по цвету.дизайн будет с исходниками, он будет к 9 уже доработан.
http://realty.tiangroup.su/catalog/luxury-housing/141/
http://stndv.ru/ по структуре и функционалу идентичный
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