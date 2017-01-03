В приложении файлы. Файл с ТЗ - info.docx
Необходимо полечить сайты от вирусов
Приветствую. Необходимо полечить сайты от вирусов, сайты лендинги без админок.
Насколько это быстро можно сделать? К примеру за час 200 сайтов автоматически можно почистить или нет?
И можете ли вы узнать и устранить причину заражения? Оставляйте ваш скайп.
Заявки фрилансеров
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