Приветствую. Необходимо полечить сайты от вирусов, сайты лендинги без админок.

Насколько это быстро можно сделать? К примеру за час 200 сайтов автоматически можно почистить или нет?

И можете ли вы узнать и устранить причину заражения? Оставляйте ваш скайп.