Необходимо полечить сайты от вирусов

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Закрыт3 заявки127 просмотров

Приветствую. Необходимо полечить сайты от вирусов, сайты лендинги без админок. 

Насколько это быстро можно сделать? К примеру за час 200 сайтов автоматически можно почистить или нет? 

И можете ли вы узнать и устранить причину заражения? Оставляйте ваш скайп.

8 лет назад
igarok92
Игорь 
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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