Доработка галереи на JavaScript

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка80 просмотров

Требуется внедрить скрол фото в галереи.

Подробности в ЛС.

JavaScript
8 лет назад
antinonc
Николай 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров