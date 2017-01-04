Маленькая правка лендинга

Всем привет и всех с новым годом!

Нужно немного допилить landing page. После того как пользователь сделает заказ, нужно чтобы появлялось всплывающее окно следующего содержания: "Благодарим за заказ! Ваша заявка принята! Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время!"

Большая просьба в откликах указывать сумму за работу!