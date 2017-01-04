Маленькая правка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок158 просмотров

Всем привет и всех с новым годом!

Нужно немного допилить landing page. После того как пользователь сделает заказ, нужно чтобы появлялось всплывающее окно следующего содержания: "Благодарим за заказ! Ваша заявка принята! Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время!" 

Большая просьба в откликах указывать сумму за работу!

8 лет назад
nikud
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

denistaras
Денис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Крутой исполнитель! Денис справился с заказом очень быстро и качественно!
Задача поставлена точно. Оплата сразу, в соответствии с договорённостью. Заказчик всегда на связи, готов уточнить любые детали.

Заявки фрилансеров

denistaras
Денис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад