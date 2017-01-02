Настройка Slogin на Joomla

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки111 просмотров

Необходимо настроить вход на сайт Joomla через соц сети с помощью компонента Slogin. Компонент уже установлен.

Joomla
8 лет назад
vodin26
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров