Скрипт whitelist для официального сервера игры Dayz SA

Существует такая игра как Dayz Standalone, для нее арендуется официальный сервер (у меня есть). Нужен вайт лист, который будет размещен на хостинге, в который будут вписаны Guid тех игроков которые будут заходить на сервер. Всех кого нет в списке, будут кикаться с сервера, пример вайтлиста которым я пользовался ниже скрин. Этот вайт лист не мой, а арендовал его помесячно, надоело платить каждый месяц, хочу иметь свой.

Знаю что вайт лист 100% построен на программе Dart dayz (первая ссылка в поиске), через нее можно кикать в консоле #kick ник, при входе идет Verified GUID команда, в общем там есть все команды, но надо их реализовать на веб хостинге, чтобы был всегда в онлайне. Предлагайте цену.