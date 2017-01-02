Нужно разработать веб сайт с работой по API с Росреестром

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок195 просмотров

Необходимо разработать сайт на котором пользователь имел бы возможность запрашивать сведения из ГКН и ЕГРП росреестра. Сайт должен по api обращаться к росреестру и запрашивать данные. Подключить систему оплаты. 

8 лет назад
SergDanilov
Сергей 
48 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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