Здравствуйте. Нужно перенести сайт с одной панели хостинга таймвеб в другую.
Нужно разработать веб сайт с работой по API с Росреестром
Необходимо разработать сайт на котором пользователь имел бы возможность запрашивать сведения из ГКН и ЕГРП росреестра. Сайт должен по api обращаться к росреестру и запрашивать данные. Подключить систему оплаты.
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