Нужен человек, который напишет расширение-кликер для Chrome

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка110 просмотров

Всем привет.

Суть такова : Расшрира дает запрос на ботов Steam , парся содержимое их инвентаря, а далее , при наличии нужной нам вещи , выставленной в расширении, дает запрос на вывод. 

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8 лет назад
sinkevichdesign
Мартин 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

porereshe1
Иван 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$200
3 дня

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porereshe1
Иван 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад