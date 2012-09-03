JS frontend для мобильных приложений. IOS, Android

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка111 просмотров

Вывод статистики и элементы управления. Дизайн есть (шаблон)

Прикрутить к сущетсвующему сервису, учитывая изменения.

PS

Необходимо знание поведения последних версий мобильных браузеров.

Возможность дебагинга. Приоритет ios

AndroidiOSJavaScript
8 лет назад
nativepenza
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров