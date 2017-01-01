Оптимизация PHP кодом на RAP.TJ

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Закрыт1 заявка200 просмотров

Недавно столкнулся с проблемой где ненужные запросы в MySQL стали причиной сбоя на сайте. Пришлось заблокировать Поисковых ботов и удалит php скрипт чтобы сайта заработала. Вот уже нуждаюсь в оптимизатора, что вы скажете на счет моих проблем? 

MySQLPHP
8 лет назад
guest_14832768546372
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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