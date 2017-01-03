Технические проблемы на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки237 просмотров

Нужен веб-мастер, программист, владеющий всеми тонкостями работы с сайтами на вордпрес. Сайт завис. Есть проблемы в коде. Нужно найти причины и устранить все недоделы 

WordPress
8 лет назад
Anna5555
55 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

gregorykuzn
Игорь 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
24 отзыва(-3)
8 лет назад
$40
1 день
Отличная работа, специалист своего дела. Без лишних слов понял, что нужно сделать. Приятно работать с человеком. Спасибо!
Отличный, надежный заказчик

Заявки фрилансеров

gregorykuzn
Игорь 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
24 отзыва(-3)
8 лет назад