Сделать простейший интернет магазин промокодов на нативном PHP

1) регистрация-авторизация

2) список электронных товаров выводить и разбиением на категории (с возможностью добавления новых товаров через админку)

3) при оплате с карты BarterCoin (наша разарботка) нужного промо-кода открывать сам промо-код (наш-1 процессинг будет возвращать инфо через GET в наш-2 магазин о том что промо-код оплачен)

4) выводить список покупок в спец.разделе

все на PHP-Ajax-MySQL (выложим на самый простейший хостинг)

нужно все так сделать чтобы можно было нарисовать дизайн от дизайнера и натянуть его

денег немного на руках, цена важна небольшая за скрипты