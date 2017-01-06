Сделать простейший интернет магазин промокодов на нативном PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок606 просмотров

1) регистрация-авторизация

2) список электронных товаров выводить и разбиением на категории (с возможностью добавления новых товаров через админку)

3) при оплате с карты BarterCoin (наша разарботка) нужного промо-кода открывать сам промо-код (наш-1 процессинг будет возвращать инфо через GET в наш-2 магазин о том что промо-код оплачен)

4) выводить список покупок  в спец.разделе

все на PHP-Ajax-MySQL (выложим на самый простейший хостинг)

нужно все так сделать чтобы можно было нарисовать дизайн от дизайнера и натянуть его

денег немного на руках, цена важна небольшая за скрипты

AJAXMySQLPHP
8 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Выбранный исполнитель

dkasper
Ежов 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$45
3 дня
супер все сделано (уже на 90%), сейчас будет монета хлопец молодец, респект!!!
Отличный работодатель, четкая постановка задачи, быстрая оплата

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dkasper
Ежов 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад