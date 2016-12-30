Программист для работ по сайту на opencart

$900
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок176 просмотров

Приветствую. Ищу программиста для доработки фильтра товаров и разработки системы создания региональных версий сайта с одной бд, но разным ассортиментом, описаниями, мета данными и др. Подробное ТЗ отправлю кандидату.  

Только с опытом, проект не простой. Срок до 1 месяца.  

Opencart
8 лет назад
bverigin
Борис 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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