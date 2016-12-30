Программист для работ по сайту на opencart

Приветствую. Ищу программиста для доработки фильтра товаров и разработки системы создания региональных версий сайта с одной бд, но разным ассортиментом, описаниями, мета данными и др. Подробное ТЗ отправлю кандидату.

Только с опытом, проект не простой. Срок до 1 месяца.