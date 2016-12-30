Прежде чем подавать на вакансию ознакомьтесь с условиями. Ищем несколько специалистов по opencart 2, которые смогут реализовать на сайте следующие пункты: 1. В Категориях вывести вкладку "Все товары", где будет суммироваться количество всего ...
Небольшой скрипт
Есть ТЗ
Необходимо сделать простой скрипт отправки писем через smtp
Есть шаблоны замены, берутся из csv.
Смена прокси.
Подробнее при общении.
1000 р
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $50
Нужно установить и первично настроить asterisk+freepbx на VPSе (стоит Centos 7 x64 + ISP) завести транки от zadarma.com Оплата ЯД, Киви, Карта сбера в рублях по курсу ЦБ.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сайт на битриксе, подключить платежку. Оставляйте заявки, кто готов помочь. Платежка ТИНЬКОФФ. Она уже настроенна. Есть тестовая карта. Но при оплате выжает вот такую ошибку. СМ скрин. Нужно ее поправитьВеб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт работает на основе "1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5.2" Необходимо выполнить некоторые доработки.Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Требуется исправить замечание яндекс маркета - Выявлены нарушения Требований к рекламным материалам: -Страница товарного предложения не открывается При переходе на страницу товарного предложения открывается страница с ошибкой 404. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $30
поиск пользвоателей в buddypress нужно сделать выпадющий список сран по всему миру, и за ним список областей и городов в каждой стране, города я сам заполню нужно толкьо сделать так чтоб работало и показать мне ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $120
Есть купленный шаблон для WordPress (https://themeforest.net/item/newspaper/5489609?ref=tagDiv) Данный шаблон необходимо переделать под 1С Битрикс и установить на сайт http://fasor.ru/ При установке нового шаблона нужно сохранить опубликованные комментарии, title, keywords, description и адреса существующих ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен разработчик, который сможет написать мерчант на прием криптовалюты Ethereum на сайте. Сайт обменник электронных валют. Высылайте предложения по цене и срокам.Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать сайт на Joomla. Дизайн есть, всего 5 относительно простых (без прокрутки) страниц, 2 из них однотипные. Бюджет 8000р. Сроки - за один день сделать 3 страницы, остальные можно потом. Сроки очень важны, поэтому ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно настроить парсер(*.par) для DataCol для скачивания описаний и картинок маленьких и больших, отсюда: reforma.ua/produktsiya/geli-laki.html Требуемые поля: категория наименование описание цена фото ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад