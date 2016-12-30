Небольшой скрипт

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Закрыт5 заявок130 просмотров

Есть ТЗ

Необходимо сделать простой скрипт отправки писем через smtp

Есть шаблоны замены, берутся из csv.

Смена прокси.

Подробнее при общении.

1000 р

SMTP
8 лет назад
sergeyivanchenko
Сергей 
43 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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