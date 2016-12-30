Сайт работает на основе "1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5.2" Необходимо выполнить некоторые доработки.
Система оплаты подкючить
Сайт на битриксе, подключить платежку.
Оставляйте заявки, кто готов помочь.
Платежка ТИНЬКОФФ. Она уже настроенна.
Есть тестовая карта. Но при оплате выжает вот такую ошибку.
СМ скрин. Нужно ее поправить
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Требуется исправить замечание яндекс маркета - Выявлены нарушения Требований к рекламным материалам: -Страница товарного предложения не открывается При переходе на страницу товарного предложения открывается страница с ошибкой 404. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $30
поиск пользвоателей в buddypress нужно сделать выпадющий список сран по всему миру, и за ним список областей и городов в каждой стране, города я сам заполню нужно толкьо сделать так чтоб работало и показать мне ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $120
Есть купленный шаблон для WordPress (https://themeforest.net/item/newspaper/5489609?ref=tagDiv) Данный шаблон необходимо переделать под 1С Битрикс и установить на сайт http://fasor.ru/ При установке нового шаблона нужно сохранить опубликованные комментарии, title, keywords, description и адреса существующих ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен разработчик, который сможет написать мерчант на прием криптовалюты Ethereum на сайте. Сайт обменник электронных валют. Высылайте предложения по цене и срокам.Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать сайт на Joomla. Дизайн есть, всего 5 относительно простых (без прокрутки) страниц, 2 из них однотипные. Бюджет 8000р. Сроки - за один день сделать 3 страницы, остальные можно потом. Сроки очень важны, поэтому ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно настроить парсер(*.par) для DataCol для скачивания описаний и картинок маленьких и больших, отсюда: reforma.ua/produktsiya/geli-laki.html Требуемые поля: категория наименование описание цена фото ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Как вывести сумму заказа в товаре т.е 1кг товара стоит 100р – а 0.2кг (200гр) стоит 20р Когда пользователь заходит изначально стоит 0.2кг – это коэффициент вместо 1 при увеличении с шагом 0.2 пользователь должен видеть ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо реализовать следующий функционал используя Webmoney: Модератор выставляет счет Участнику №1 (средствами XML интерфейса), в счете реквизиты Участника №2. С возможностью проверки статуса оплаты данного счета Модератором Т.е. Участник ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $5
Требуется спарсить кеи (названия товаров) в двух категориях сайта: https://www.walmart.com/browse/Baby/Strollers/5427_118134?povid=5427+%7C+contentZone5+%7C+2016-08-10+%7C+1+%7C+Popular+Categories+Strollers - 1576 кеев https://www.walmart.com/browse/baby/Baby-Car-Seats/5427_91365 - 1715 кеев результат: текстовый файл для каждой категории, каждый кей в новой строке. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад