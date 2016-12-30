Система оплаты подкючить

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Закрыт5 заявок117 просмотров

Сайт на битриксе, подключить платежку.

Оставляйте заявки, кто готов помочь.

Платежка ТИНЬКОФФ. Она уже настроенна.

Есть тестовая карта. Но при оплате выжает вот такую ошибку.

СМ скрин. Нужно ее поправить

8 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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