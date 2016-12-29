Как вывести сумму заказа в товаре т.е 1кг товара стоит 100р – а 0.2кг

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Закрыт3 заявки137 просмотров

Как вывести сумму заказа в товаре т.е 1кг товара стоит 100р – а 0.2кг (200гр) стоит 20р Когда пользователь заходит изначально стоит 0.2кг – это коэффициент вместо 1 при увеличении с шагом 0.2 пользователь должен видеть итоговую сумму которая уйдет в корзину пробывал разными методами не сработало . Как стоит реализовать есть у кого идея ? вот скрин того что нужно сделать yadi.sk/i/IL8azq_g35mdwFhttp://yadi.sk/i/IL8azq_g35mdwFвот скринКогда пользователь заходит изначально стоит 0.2кг – это коэффициент вместо 1 при увеличении с шагом 0.2 пользователь должен видеть итоговую сумму которая уйдет в корзину пробывал разными методами не сработало . Как стоит реализовать есть у кого идея ? вот скрин того что нужно сделать yadi.sk/i/IL8azq_g35mdwFhttp://yadi.sk/i/IL8azq_g35mdwFвот скрин

8 лет назад
rasim_gadimov
Расим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров

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