Как вывести сумму заказа в товаре т.е 1кг товара стоит 100р – а 0.2кг (200гр) стоит 20р Когда пользователь заходит изначально стоит 0.2кг – это коэффициент вместо 1 при увеличении с шагом 0.2 пользователь должен видеть итоговую сумму которая уйдет в корзину пробывал разными методами не сработало . Как стоит реализовать есть у кого идея ? вот скрин того что нужно сделать yadi.sk/i/IL8azq_g35mdwFhttp://yadi.sk/i/IL8azq_g35mdwFвот скринКогда пользователь заходит изначально стоит 0.2кг – это коэффициент вместо 1 при увеличении с шагом 0.2 пользователь должен видеть итоговую сумму которая уйдет в корзину пробывал разными методами не сработало . Как стоит реализовать есть у кого идея ? вот скрин того что нужно сделать yadi.sk/i/IL8azq_g35mdwFhttp://yadi.sk/i/IL8azq_g35mdwFвот скрин