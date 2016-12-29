Изменить действие скрипта на клик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок184 просмотра

Есть скрипт, необходимо убрать функцию при наведении мыши и поставить на клик мыши. Скрипт и стили внутри прикрепленного файла. Пишите цены и сроки. Чем быстрее, тем лучше!

Вот скрипт https://yadi.sk/i/BixIXypX35ngVm

8 лет назад
serg91100
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров