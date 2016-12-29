Масштабный сайт с рефералами

Здравствуйте, цель проекта создать сайт,дизайн сайта полностью готов, надо будет сделать только сам функционал.

Суть сайта, человек заходит в систему регистрируется, платит предметами из игр CSGO или Dota2. Предметы переходят к нам на аккаунт.Также надо чтобы, на сайте была функция рефералов.А в админ панеле было написано кто заплатил и какие у человека рефералы.Жду адекватных цен и сроков. Более подробное ТЗ готов предоставить.