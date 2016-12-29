Надо переписать Существующий код Javascript так чтоб как будто с нуля. https://github.com/ruby232/slideme Надо переписать именну часть которая отвечает за слайдеры.
Масштабный сайт с рефералами
Здравствуйте, цель проекта создать сайт,дизайн сайта полностью готов, надо будет сделать только сам функционал.
Суть сайта, человек заходит в систему регистрируется, платит предметами из игр CSGO или Dota2. Предметы переходят к нам на аккаунт.Также надо чтобы, на сайте была функция рефералов.А в админ панеле было написано кто заплатил и какие у человека рефералы.Жду адекватных цен и сроков. Более подробное ТЗ готов предоставить.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Прикрутить платежную систему CyberPlat к движку DLE. Желательно чтоб ПС взаимодействовала с модулем Баланс ПользователяЗакрыт8 лет назад
Сайт (фриланс биржа) http://antworker.net/ Все модули и плагины на сайте уже установлены - нужно только настроить через админ панель! 1. Настроить список категорий заданий (категорий и под-категорий) 2. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Ошибка связана с формой обратной заявки буду работать только с опытным человеком со старой регистрацией и хорошим отзывами 1000 рублей, приступить нужно прямо сейчас Оставляйте скайп!Закрыт8 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт - ww w. u vi pe . co m,и его русская версия - w w w. r u. u vi pe . c o m движок - opencart Требуется ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Ищу разработчика для доработки сайта на octoberCMS. Пишите стоимость часа работы и примеры работ на laravel или аналогичных фреймворках.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Доброго дня! Нужно внести небольшие изменения на сайт. 1.meridian96.ru (joomla 2.5) 1. В форме "отправить заявку" нет проверки телефона и емэйла http://prntscr.com/do0d75 Нужно сделать как на оформлении заказа, там все проверки есть. http://prntscr.com/dp67s4 2. ...Закрыт8 лет назад
- $20
Здравствуйте. Нужен php-скрипт, генерирующий 2 страницы из 1 текстового файла. 1-страница - Каталог с пагинацией. 2-страница - Страница просмотра видео. Пример текстового файла, фтп и всю остальную информацию передам ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Подключить оплату тинькоф на сайт Оставляйте заявки, кто готов помочь Задание срочное.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен PHP разработчик Создать биржу фриланс Покажу пример, оставляйте заявки, кто готов мне помочь В заявках указывайте свой скайп.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад