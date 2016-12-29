Масштабный сайт с рефералами

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки200 просмотров

Здравствуйте, цель проекта создать сайт,дизайн сайта полностью готов, надо будет сделать только сам функционал.

Суть сайта, человек заходит в систему регистрируется, платит предметами из игр CSGO или Dota2. Предметы переходят к нам на аккаунт.Также надо чтобы, на сайте была функция рефералов.А в админ панеле было написано кто заплатил и какие у человека рефералы.Жду адекватных цен и сроков. Более подробное ТЗ готов предоставить.

8 лет назад
Herosergh
Сергей 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров