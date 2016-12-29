Надо переписать Существующий код Javascript так чтоб как будто с нуля. https://github.com/ruby232/slideme Надо переписать именну часть которая отвечает за слайдеры.
Laravel OctoberCms, доработка сайта
Ищу разработчика для доработки сайта на octoberCMS.
Пишите стоимость часа работы и примеры работ на laravel или аналогичных фреймворках.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Поэтапная работа. 1. Внедрить атрибут id для заголовков h2 - h6 (чтобы заголовки выводились не через стили) 2. Добавление кнопок соц. сетей под статью. (Кода нет, есть пример кнопок на другом сайте - ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно найти seo ошибки на сайте, и исправить. Оплата 4000 руб.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Доброго дня! Нужно внести небольшие изменения на сайт. 1.meridian96.ru (joomla 2.5) 1. В форме "отправить заявку" нет проверки телефона и емэйла http://prntscr.com/do0d75 Нужно сделать как на оформлении заказа, там все проверки есть. http://prntscr.com/dp67s4 2. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $20
Здравствуйте. Нужен php-скрипт, генерирующий 2 страницы из 1 текстового файла. 1-страница - Каталог с пагинацией. 2-страница - Страница просмотра видео. Пример текстового файла, фтп и всю остальную информацию передам ...Завершен8 лет назад
Подключить оплату тинькоф на сайт Оставляйте заявки, кто готов помочь Задание срочное.Завершен8 лет назад
Нужен PHP разработчик Создать биржу фриланс Покажу пример, оставляйте заявки, кто готов мне помочь В заявках указывайте свой скайп.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Имеется сайт для накрутки вк, нужно добавить инстаграм и ютуб, и сдвинуть колонкуВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $65
Доброго времени суток! Нужны доработки для интернет-магазина на opencart 1.5.5.1.2 В задании 40 с небольшим пунктов по мелким доработкам. Каждый пункт при знании дела, займет не более 2-3 минут. ...Завершен8 лет назад
Есть сайт, компилируется на Java Соответственно нужна его доработка и поддержка. Интересует ваш опыт, квалификация и стоимость работ. ПС. Желаемая стоимость работ – в пределах ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад