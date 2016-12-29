Laravel OctoberCms, доработка сайта

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Закрыт3 заявки131 просмотр

Ищу разработчика для доработки сайта на octoberCMS. 

Пишите стоимость часа работы и примеры работ на laravel или аналогичных фреймворках.

Laravel
8 лет назад
BRAINKIT
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров