Laravel OctoberCms, доработка сайта

Доброго дня! Нужно внести небольшие изменения на сайт. 1.meridian96.ru (joomla 2.5) 1. В форме "отправить заявку" нет проверки телефона и емэйла http://prntscr.com/do0d75 Нужно сделать как на оформлении заказа, там все проверки есть. http://prntscr.com/dp67s4 2. ...