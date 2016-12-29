Работа над сайтом на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок196 просмотров

Поэтапная работа.

1. Внедрить атрибут id для заголовков h2 - h6 (чтобы заголовки выводились не через стили)

2. Добавление кнопок соц. сетей под статью. (Кода нет, есть пример кнопок на другом сайте - нужны точно такие же.)

3. Все остальное после выбора исполнителя.

Желательно, нужен человек разбирающийся в микроразметке schema org

WordPress
8 лет назад
romamlt
Роман 
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров