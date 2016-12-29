Есть проект на Python/Django нужно внести правки. Список правок docs.google.com/document/... В заявке жду 1-2 проекта из портфолио, цену и сроки. Просьба не писать, если не прочитали ТЗ. Оплата по приему ...
Работа над сайтом на wordpress
Поэтапная работа.
1. Внедрить атрибут id для заголовков h2 - h6 (чтобы заголовки выводились не через стили)
2. Добавление кнопок соц. сетей под статью. (Кода нет, есть пример кнопок на другом сайте - нужны точно такие же.)
3. Все остальное после выбора исполнителя.
Желательно, нужен человек разбирающийся в микроразметке schema org
Заявки фрилансеров
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