Парсер + модуль для Drupal

- написание парсера с сайта exist.ru данных с последующим сохранением в базу и картинок к этим записям- на странице view (отображать записи из базы, которые были спаршены парсером с возможностью фильтрации по полям базы этих данных (детальная информация по фильтрам в тз))

- внешний вид view - https://cl.ly/0X0X3u1G2911