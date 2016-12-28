Парсер + модуль для Drupal

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки222 просмотра

- написание парсера с сайта exist.ru данных с последующим сохранением в базу и картинок к этим записям-  на странице view (отображать записи из базы, которые были спаршены парсером с возможностью фильтрации по полям базы этих данных (детальная информация по фильтрам в тз))

- внешний вид view - https://cl.ly/0X0X3u1G2911

Drupal
8 лет назад
d3vils
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров