Внести правки на сайте Python/Django

Есть проект на Python/Django нужно внести правки. Список правок

docs.google.com/document/...

В заявке жду 1-2 проекта из портфолио, цену и сроки. Просьба не писать, если не прочитали ТЗ.

Оплата по приему работы, можно через гаранта (если вам удобно)