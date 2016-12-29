Внести правки на сайте Python/Django

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Закрыт4 заявки202 просмотра

Есть проект на Python/Django нужно внести правки. Список правок 

docs.google.com/document/...  

В заявке жду 1-2 проекта из портфолио, цену и сроки. Просьба не писать, если не прочитали ТЗ. 

Оплата по приему работы, можно через гаранта (если вам удобно) 

DjangoPython
8 лет назад
MasterFunky
Артем 
41 год
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров