Оптимизация изображений сайта.Удалить код JavaScript и CSS и т.д

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Завершен1 заявка124 просмотра

На сайте созданный на WordPress по рекомендации Google серч консоль оптимизировать изображения,использовать кэш браузера,удалить код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы.

CSSJavaScriptWordPress
8 лет назад
guest_14729698533484
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

mirokir
Кирилл 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 отзывов(-2)
8 лет назад
$5
1 день
Работа была выполнена в оговоренные сроки.Кирилл выполнил свою работу согласно ТЗ качественно и оперативно.Рекомендую как ответственного и компетентного специалиста.
Сергей хороший заказчик, поставил задачу, я выполнил, он сразу же оплатил. Доволен сотрудничеством и рекомендую к обращению.

Заявки фрилансеров

mirokir
Кирилл 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 отзывов(-2)
8 лет назад