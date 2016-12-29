Необходимо синхронизировать аккаунт на интернет-аукционе meshok.ru с магазином, построенном на базе CMS Opencart с помощью предоставленного API: https://meshok.ru/help_api.php ТЗ доступно по ссылке: https://dl.dropboxusercontent.com/u/53507942/tz_meshok_oc.pdf
Оптимизация изображений сайта.Удалить код JavaScript и CSS и т.д
На сайте созданный на WordPress по рекомендации Google серч консоль оптимизировать изображения,использовать кэш браузера,удалить код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть купленный шаблон Wordpress Нужно переделать дизайн по заданному примеру.Веб-программирование11 заявокЗакрыт8 лет назад
форум – aibol-it.ru на php bb постоянная превышает нагрузку,приходят письма от хостера причина видимо в том, что сообщения публикуются без капчи,нужно выяснить причину и устранить.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
Необходимо чтобы лиды с формы падали в админку. В админке создавалась бы запись с возможностью фильтрования и смены статусов. Более подробное тз после собеседования. Исполнитель должен иметь хороший онлайн. Наличие ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сервис операций обмена криптовалют между зарегистрированными пользователями. Сервис должен принимать денежные средства и криптовалюту от пользователей, после чего пользователи могут совершать торговые операции между собой на те средства, которые они разместили у себя ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $1000
Сайт сложный, портального типа. Верстка идёт параллельно. От вас: не затягивать оговоренные сроки, консультация по работе с CMS. Возможно повышение оплаты за работу и дальнейшее сотрудничество.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
На начальную страницу сайта (Битрикс, Старт) справа нужно поставить окошко, где будут прокручиваться видеоролики. При заходе на сайт оно будет включаться автоматически (без звука) и проигрываться. Пользователь может: - включить видео на весь экран, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
На данный момент имеется сайт на Битрикс+коробочное дополнение - webmediaform.toursite Рассматриваем варианты интеграции с существующим сайтом в первую очередь. Будет много разных задач, в основном все банальные и простые. Интересуют ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужен спец именно по Опенкарту, особенно для второй задачи, один программист эту задачу не смог выполнить. Вот что сделать надо: 1. Добавить функционал "покупка в 1 клик". ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайт, который нужно вытянуть из веб архива, потом натянуть на ДЛЕ, нужно сохранить ЧПУ ссылок. Подробней напишу в ЛС.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад