Разработка простого приложения на php

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок176 просмотров

Необходимо чтобы лиды с формы падали в админку.

В админке создавалась бы запись с возможностью фильтрования и смены статусов.

Более подробное тз после собеседования.

Исполнитель должен иметь хороший онлайн. Наличие скайпа приветствуется.

PHP
8 лет назад
webportal2015
37 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Seo-google
Максим 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$120
5 дней
Отлично сработано!
Хороший заказчик. Хорошее, развернутое ТЗ, быстрое принятие заказа и оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Seo-google
Максим 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад