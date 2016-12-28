Вставить окошко с видео на сайт

На начальную страницу сайта (Битрикс, Старт) справа нужно поставить окошко, где будут прокручиваться видеоролики. При заходе на сайт оно будет включаться автоматически (без звука) и проигрываться. Пользователь может:

- включить видео на весь экран,

- приостановить видео

- прибавить звук

- переключить на следующее видео

В этом блоке можно крутить несколько видео (хранятся либо на сервере, либо через ссылку с видео-хостиинга). После первого играет второе видео и т.д. Включена рандомная прокрутка.

На подобие в фото