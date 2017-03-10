Система продажи билетов на мероприятия

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок175 просмотров

Добрый день 

интересует реализация системы продажи билетов на различные мероприятия 

Думаю что вполне сойдет php + mysql для таких целей  (для веб части) 

А также 2 андроид приложения 

1. приложение   оболочка  для  нашего сайта через которую можно просматривать билеты  и покупать их.Важный  нюанс что в админке  нашего сайта мы  сможем выставлять какая будет скидка на мероприятие если  билеты купят через андроид приложение

2. Это апликейшн для  контроля  билетов  на мероприятии - точнее скана qr или  штрих кодов  которые мы  сгенерируем на сайте(или   первом  андроид приложении) .Тоесть предед входом  на мероприятие  будут стоять охраники  которым мы установим это приложение  и они будут проверять билеты  и впускать лбдей. 

Основной сайт  должен иметь удобный  интерфейс на котором можно будет просматривать мероприятия  и покупать билеты. также удобная админка  для  добавления  этих самых меропиятий  и скидок. Важно что одно и тоже мероприятие может проходить 3 дня подряд и на каждый день может быть разная стоимость билета. Поэтому  каждый  билет привязываеться к  определеному  дню а не только мероприятияю. Чтобы  человек купивший  более  дешевый  билет в пятницу  не смог использовать его в субботту когда стоимость билета выше.

Кто примерно понял что требуеться  оставляйте отзывы. А  более подробно о проекте мы уже поговорим в скайпе вайбере или по телефону.

В первую очередь интересуют креативные  люди  котороые  смогут решить поставленую задачу  в короткие сроки.

  

AndroidMySQLPHP
8 лет назад
madgpt
42 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
19 часов назад
8 лет назад
$900
28 дней
Очень хороший исполнитель. Будем и далее работать
Рекомендую к сотрудничеству!

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meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
19 часов назад
8 лет назад