Собственно вот и задача состоит из 2-х частей 1) 1с – автоматическая выгрузка товаров, или полуавтоматическая 2) Вывод магазина на опенкарт в яндекс.маркет и размещения товаров из интернет-магазина в яндекс.маркет Интересуют способы ...
Система продажи билетов на мероприятия
Добрый день
интересует реализация системы продажи билетов на различные мероприятия
Думаю что вполне сойдет php + mysql для таких целей (для веб части)
А также 2 андроид приложения
1. приложение оболочка для нашего сайта через которую можно просматривать билеты и покупать их.Важный нюанс что в админке нашего сайта мы сможем выставлять какая будет скидка на мероприятие если билеты купят через андроид приложение
2. Это апликейшн для контроля билетов на мероприятии - точнее скана qr или штрих кодов которые мы сгенерируем на сайте(или первом андроид приложении) .Тоесть предед входом на мероприятие будут стоять охраники которым мы установим это приложение и они будут проверять билеты и впускать лбдей.
Основной сайт должен иметь удобный интерфейс на котором можно будет просматривать мероприятия и покупать билеты. также удобная админка для добавления этих самых меропиятий и скидок. Важно что одно и тоже мероприятие может проходить 3 дня подряд и на каждый день может быть разная стоимость билета. Поэтому каждый билет привязываеться к определеному дню а не только мероприятияю. Чтобы человек купивший более дешевый билет в пятницу не смог использовать его в субботту когда стоимость билета выше.
Кто примерно понял что требуеться оставляйте отзывы. А более подробно о проекте мы уже поговорим в скайпе вайбере или по телефону.
В первую очередь интересуют креативные люди котороые смогут решить поставленую задачу в короткие сроки.
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