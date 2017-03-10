Система продажи билетов на мероприятия

Добрый день

интересует реализация системы продажи билетов на различные мероприятия

Думаю что вполне сойдет php + mysql для таких целей (для веб части)

А также 2 андроид приложения

1. приложение оболочка для нашего сайта через которую можно просматривать билеты и покупать их.Важный нюанс что в админке нашего сайта мы сможем выставлять какая будет скидка на мероприятие если билеты купят через андроид приложение

2. Это апликейшн для контроля билетов на мероприятии - точнее скана qr или штрих кодов которые мы сгенерируем на сайте(или первом андроид приложении) .Тоесть предед входом на мероприятие будут стоять охраники которым мы установим это приложение и они будут проверять билеты и впускать лбдей.

Основной сайт должен иметь удобный интерфейс на котором можно будет просматривать мероприятия и покупать билеты. также удобная админка для добавления этих самых меропиятий и скидок. Важно что одно и тоже мероприятие может проходить 3 дня подряд и на каждый день может быть разная стоимость билета. Поэтому каждый билет привязываеться к определеному дню а не только мероприятияю. Чтобы человек купивший более дешевый билет в пятницу не смог использовать его в субботту когда стоимость билета выше.

Кто примерно понял что требуеться оставляйте отзывы. А более подробно о проекте мы уже поговорим в скайпе вайбере или по телефону.

В первую очередь интересуют креативные люди котороые смогут решить поставленую задачу в короткие сроки.