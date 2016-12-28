Имеется сайт на ocStore 2.1 шаблон XDS coloring. 1. Скорректировать отображения модуля новостей на главной (сейчас кривая верстка.) 2. Изменить шаблон главной страницы, добавить паралакс блок с формой отправки заявки. ...
Есть верстка нужно перенести на Ruby on Rails
Нужен человек с опытом работы на Ruby on Rails
пишите свои предложение и стоимость часа работы
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