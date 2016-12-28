Есть верстка нужно перенести на Ruby on Rails

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Закрыт4 заявки143 просмотра

Нужен человек с опытом работы на Ruby on Rails

пишите свои предложение и стоимость часа работы 

Ruby
8 лет назад
timaxphp
Артем 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
17 дней назад

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Нет заявок фрилансеров