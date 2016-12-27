Сайт Dota 2 рулетка

Ищу вебмастера со знанием nodejs+php+redis+mysql (можно сделать что то одно).

Сам скрипт у меня есть, он на laravel 5.1 и есть бот на nodejs.

Необходимо:

1. Пофиксить ошибки, сколько их я не знаю, обычно все работает, но бывает крашится игра в момент розыгрыша.

2. Немного улучшить бота, конкретно: Сделать вывод сообщений от бота на сайт, если он не может отправить выигрыш + сделать пере-отправку выигрыша.

3. Изменить структуру html, конкретно: Мне очень нравится структура как на этой рулетке

4. На вышеуказанном сайте сама цветовая схема мне не нравится, поэтому еще нужно подобрать цветовую схему.

Если вы не уверены на счет какого либо пункта, то можно сделать что то одно из вышеперечисленного списка.

В приоритете будут те, кто может сделать все задания сразу, а не один из пунктов.