Seo внутренняя оптимизация wordpress: PHP, XML, JavaScript

Сайт работает на Wordpress

Текущий поверхностный список задач

1. вывод городов текущим по результатам поиска чтобы ссылалось на объявления в выбранной области или выпадающем списке - городе объявлений релевантным пути ссылки, данные сохранять и выводить в чаще искомые в этой категории - (сохранять в отдельную базу ссылки и приводить их в xml общий список индексации)

2. вывод выпадающих списков - страна - город - район - генерация и сохранения url постоянных ссылок c ЧПУ

3. в одном из плагинов на странице категории не показывает 2 уровня вложенности и не генерирует по нему ссылки - seo плагин создан для формирования уникальных title и description для разделов сайта с генерацией под них XML ссылок для google sitemaps

В приложении скриншоты части экрана админки и пользовательской части клиента

На главноай странице не хватает вывода выбора и сохранения региона по IP пользователя (рекомендация выбора региона).

4. плохо рабтает навигация - не выводит ссылки на результаты поиска по регионам. Необходимо сделать приставку с выводом региона при показе результатов поиска из категории.

Карта должна генерировать ссылки результатов поиска и корректные url на категории.

Плагин предусматривает генерацию урлов регионов в поддоменах и отдельно для категорий, но на текущий момент функция не работает по причине отсутствия на стройки. Ранее тестировали и она работала с другим сайтов. Должна заработать и тут ( redion.site.name/urltitle ) - данные ссылки должны корректно подхватываются google sitemap- seo компонет корректно их индексирует.

5. вид ссылки на регионы выглядит вот так /search/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc/country,KY/region,123/category,543

при сохранении карты seo выдает ошибку - Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 2073 bytes) in /var/www/site/data/www/site.com.ua/oc-includes/osclass/model/Item.php on line 1226

где находится

$result = $this->dao->get();

$extraFields = $result->row();

В результатах поиска выбора региона и коррекности работы счетчиков и выпадающих списков.

7. ошибочно не показывает район в добавлении