Ищу толкового программиста для дальнейшего сотрудничества. Сайт фотохостинг c сотни-тысячами изображениями загруженными пользователями, на PHP(7.09)+MariaDB+Jquery, без фреймворков. Нужно внести исправления и дополнения. Все подробности и ТЗ скину в личку. От вас требуется: ...
Seo внутренняя оптимизация wordpress: PHP, XML, JavaScript
Сайт работает на Wordpress
Текущий поверхностный список задач
1. вывод городов текущим по результатам поиска чтобы ссылалось на объявления в выбранной области или выпадающем списке - городе объявлений релевантным пути ссылки, данные сохранять и выводить в чаще искомые в этой категории - (сохранять в отдельную базу ссылки и приводить их в xml общий список индексации)
2. вывод выпадающих списков - страна - город - район - генерация и сохранения url постоянных ссылок c ЧПУ
3. в одном из плагинов на странице категории не показывает 2 уровня вложенности и не генерирует по нему ссылки - seo плагин создан для формирования уникальных title и description для разделов сайта с генерацией под них XML ссылок для google sitemaps
В приложении скриншоты части экрана админки и пользовательской части клиента
На главноай странице не хватает вывода выбора и сохранения региона по IP пользователя (рекомендация выбора региона).
4. плохо рабтает навигация - не выводит ссылки на результаты поиска по регионам. Необходимо сделать приставку с выводом региона при показе результатов поиска из категории.
Карта должна генерировать ссылки результатов поиска и корректные url на категории.
Плагин предусматривает генерацию урлов регионов в поддоменах и отдельно для категорий, но на текущий момент функция не работает по причине отсутствия на стройки. Ранее тестировали и она работала с другим сайтов. Должна заработать и тут ( redion.site.name/urltitle ) - данные ссылки должны корректно подхватываются google sitemap- seo компонет корректно их индексирует.
5. вид ссылки на регионы выглядит вот так /search/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc/country,KY/region,123/category,543
при сохранении карты seo выдает ошибку - Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 2073 bytes) in /var/www/site/data/www/site.com.ua/oc-includes/osclass/model/Item.php on line 1226
где находится
$result = $this->dao->get();
$extraFields = $result->row();
В результатах поиска выбора региона и коррекности работы счетчиков и выпадающих списков.
7. ошибочно не показывает район в добавлении
Заявки фрилансеров
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