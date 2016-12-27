Ошибка битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки103 просмотра

Ошибка связана с формой обратной заявки 

буду работать только с опытным человеком со старой регистрацией и хорошим отзывами 

1000 рублей, приступить нужно прямо сейчас 

Оставляйте скайп!

8 лет назад
nik_skolkovo
Никита 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$14
1 день
Сергей - большой молодец! Справился с заданием на 5+
Всё прошло на отлично!

Заявки фрилансеров

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад