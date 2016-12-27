Ошибка битрикс

Необходима программа-навигатор под Android с возможностью экспорта/импорта карт, возможностью использования внешних GPS приемников и доп функциями, используемыми в сельском хозяйстве: 1. Возможность разбивки произвольных областей на карте на поля. 2. Возможность ...
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