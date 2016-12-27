Сделать программу (скрипт) для загрузки информации на 2 сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок174 просмотра

Есть два сайта  http://www.sumki-bags.ru/ и http://nova-sumka.ru/ .

Необходимо сделать возможность вносить информацию в карточки товаров один раз, и чтобы она появлялась на оба сайта с учетом нюансов обоих сайтов.

Карточка товара http://www.sumki-bags.ru/ в админке сайта движек ВебАсист

http://prntscr.com/dnyevg

http://prntscr.com/dnyf5b

http://prntscr.com/dnyfas

Карточка товара http://nova-sumka.ru/ в админке сайта движек Опен карт

http://prntscr.com/dnyg6m

http://prntscr.com/dnygcf

http://prntscr.com/dnyght

http://prntscr.com/dnygm6

http://prntscr.com/dnygs3

http://prntscr.com/dnygw1

Бюджет 150 $

8 лет назад
seora
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров