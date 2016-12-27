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Сделать граббер статистики, вывести на сайте (wordpress).
Вот страница, где расположены все матчи на сегодня http://www.statarea.com/predictions Нажав на иконку "i" справа переходим к статистике любого выбранного матча, её и необходимо грабить и выводить у меня на сайте.
Вот пример одной из страниц, которые нужно грабить http://www.statarea.com/compare/teams/Arsenal%20(England)/West+Brom%20(England )
Все сграбленные данные со страницы нужно оформить на сайте Wordpress, почти в том же виде, немного видоизменив схематично расположение таблиц и цветовую
гамму.
Грабить нужно только вручную. Поясню суть:
Я публикую на сайте запись с названием матча, допустим "Арсенал - Вест
Бромвич прогноз". В записи какой-то текст (прогноз матча), и ниже
кнопка-ссылка, допустим "Посмотреть статистику". Пользователь, нажимая
на эту ссылку запускает граббер, который и грабит статистику с
сайта-донора, конкретно по этому матчу. Ну и соответственно выводит её
либо на отдельной странице, либо в этой записи ниже текста. Сохранять
эту статистику на сайте не нужно.
Вот, собственно вся задача. Если возьмётесь, то сообщите сроки и стоимость.
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