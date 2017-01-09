Нужен программист для написания плагина под WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок229 просмотров

Ищется программист для написания  плагина под вордпресс.

С каким то опытом по данному направлению.

Краткое описание : плагин под решение SEO задач. Более подробно скину задание в личку либо на почту.

По стоимости не ориентируюсь, буду рад услышать ваши предложения.

Василий.

WordPress
8 лет назад
johnnywalker
Василий 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
8 лет назад
$410
10 дней
Были заминки изза новогодних праздников, но это не повлияло на результат. Работой доволен.
Спасибо Василию за интересный проект, буду рад продолжить сотрудничество!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
8 лет назад

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