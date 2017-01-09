Требуется разработка модуля для OcStore 1.5.5.1.2 автоматическое добавление товаров со всеми параметрами, обновление остатков и цены через xml export с аккаунта Личном кабинете gifts.ru в разделе XML-выгрузки и фтп соединение с сайтов партнеров таких как ebazaar.ru , так же ...
Нужен программист для написания плагина под WP
Ищется программист для написания плагина под вордпресс.
С каким то опытом по данному направлению.
Краткое описание : плагин под решение SEO задач. Более подробно скину задание в личку либо на почту.
По стоимости не ориентируюсь, буду рад услышать ваши предложения.
Василий.
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