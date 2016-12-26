Програмист

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Закрыт8 заявок137 просмотров

Нужно написать скрипт что будет вытягивать номера из сайт Avito.ru и копировать в таблицу exel.

8 лет назад
rasim_gadimov
Расим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров