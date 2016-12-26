Нужен front-end разработчик, разработка страницы по прототипу

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Нужен front-end разработчик, разработка страницы по купленному шаблону Color Admin 

http://seantheme.com/color-admin-v2.1/admin/html/ui_general.html

1. Есть прототип страницы, с нанесенными элементами интерфейса и ссылкой на их исполнение в Color Admin 

Например: prntscr.com/dmin8d 

prntscr.com/dmind0 

2. Необходимо сверстать страницу по прототипу, используя элементы шаблона ColorAdmin. 

Исходники и прототип конечно же предоставляются.

HTML
8 лет назад
HBB2
32 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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