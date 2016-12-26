доработка верстки главной страницы wordpress по готовому дизайну, страница уже готова нужно добавить несколько блоков с новыми, лучшими, распродажа и катигории товаров похоже как тут http://preview.themeforest.net/item/schn-modern-clean-responsive-woocommerce-theme/full_screen_preview/17490600?_ga=1.193412525.1838364938.1482594045 – ...
Мессенджер справочник
Требуется создание закрытого мессенджера со встроенным справочником контактов. Функционал Типа Viber. поддержка груп и новостей, фото, видео звонки. Возможность обновления справочника контактов один раз в месяц .
Заявки фрилансеров
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