Мессенджер справочник

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок184 просмотра

Требуется создание закрытого мессенджера со встроенным справочником контактов. Функционал Типа Viber. поддержка груп и новостей, фото, видео звонки. Возможность обновления справочника контактов один раз в месяц .

8 лет назад
SlR13
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров