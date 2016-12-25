Изменить лого и цветовые гаммы и доработать остальные части

Доброго времени суток

В связи с изменением домена, изменились дизайн и хостинг. Поэтому необходимо срочно сменить дизайн (сайта wordpress) и доработать остальные функционалы. Дизайн уже имеется, вёрстка и натяжка тоже выполнены.

Функции: чтоб пользователь мог определить свой уровень знаний по английскому языку по тесту. Потом я мог каждый день добавить файлы, материалы, видео, и видео-уроки на свой канал в ютубе. Чтоб люди могли стачить комментарии ко всем материалам сайта и надо добавить кнопки от соц сетей, "Поделиться" и "Нравиться", "Подписаться" и т.д. Сайт находится здесь: www.zabonho.ru После завершение проекта его надо перемести на www.toefl.su

В общем я жду новых идей и предложений.

Сколько это будет стоит и какие сроки? Мне нужно до 31.12.2016

Что видео-уроки прямо на ютуб сохранились

Периодически смог добавить новости и статьи для продвижения

Или можно на другой проигрыватель

поставить видео-уроки ?

Список книг можно

такой http://knigomania.org/ или http://fb2knigi.net/

Потом после нажатия на книгу

http://knigomania.org/load/fehntezi/teni_velikogo_lesa/14-1-0-1905

такая страница появится

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Нового дизайна прикрепил в формате JPEG но он в psd